Die Medical University of South Carolina (MUSC) und Siemens Healthineers haben eine nach eigenen Angaben noch nicht dagewesene strategische Partnerschaft gegründet: Gemeinsames Ziel der Kooperation sei es, die Qualität der Gesundheitsversorgung in South Carolina zu verbessern, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Die Kooperation profitiere von der Expertise der Universität in der klinischen Pflege, der Forschung sowie der Weiterbildung genauso wie "von den technischen Innovationen und den ... (Achim Graf)

