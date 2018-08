Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Frankfurt hat nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz gute Aussichten, nach einem EU-Austritt Großbritanniens einen guten Teil des Clearing-Geschäfts von Euro-Derivaten an sich zu ziehen. Scholz sagte beim Bankengipfel des Handesblatts in Frankfurt, es sei schwer vorstellbar, dass ein nicht der EU angehöriges Land eine Aufgabe für die gesamte EU erfülle, und das auch noch, wenn es "brenzlig" werde. "Deshalb glaube ich, wird ein großer Teil des Euro-Clearings in einem bestimmten Zeitablauf nach Europa bewegt und, ich glaube, auch nach Frankfurt."

Der Bundesfinanzminister appellierte an die Unternehmen, sich mit Blick auf den Brexit auf das ungünstigste Szenario einzustellen. "Der Eine oder Andere sollte sich darauf einstellen, dass es zu einem ungeregelten Brexit kommen kann", sagte er. Leider sei es kurz vor Abschluss der Brexit-Verhandlungen alles andere als sicher, dass es einen Austrittsvertrag geben werde. Zwar sei er von Berufs wegen Optimist, aber es müsste schon noch sehr viel für einen solchen Vertrag getan werden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2018 04:26 ET (08:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.