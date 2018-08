Der USD/CAD wird mit der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag leicht positiv gehandelt und so notiert das Paar am Tageshoch um 1,2925/30. Das Kaufinteresse nahm im Bereich der 1,2900 zu und es sieht danach aus, als ob die 4-tägige Verlustserie beendet ist. Der jüngste Abwärtsdruck gegenüber dem US-Dollar lässt scheinbar Nach, vor allem nach dem ...

