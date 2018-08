Unterföhring (ots) -



Katja Krasavice muss gehen - und zwischen Daniel und Chretin herrscht Eiszeit! Mit hervorragenden 19,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern legt "Promi Big Brother" wieder zu. Im Anschluss punktet "Top Ten! Best of Promi Big Brother" mit sehr guten 11,7 Prozent. Damit ist SAT.1 Late-Prime-Sieger am Mittwochabend. Im Anschluss an die SAT.1-Show erzielt "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj starke 5,3 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).



Das passierte an Tag 12 bei "Promi Big Brother" Katja und Chethrin strapazieren auf der "Baustelle" nicht nur Silvias Nerven und zwischen Daniel und Chethrin herrscht Eiszeit! Im Duell "Hoch damit" muss sich Chethrin ihrem Ex-Schwarm Daniel geschlagen geben. Als Gewinner erhält Daniel eine grüne Karte: Damit ist er vor der anstehenden Nominierung geschützt. Verliererin Chethrin erhält eine rote Karte und ist damit automatisch nominiert. Von Big Brother vor die Wahl gestellt, entscheiden sich beide gegen eine Weitergabe ihrer Karte an einen Mitbewohner. Bei der anschließenden Nominierungsrunde müssen alle Bewohner offen ihre Wahl begründen - und neben Chethrin landet ausgerechnet Busenfreundin Katja auf der Abschussliste! Die Zuschauer schicken YouTuberin Katja nach Hause: "Ich bin echt traurig, aber ich gönne Chethrin das", zeigt sich Katja nach ihrem Auszug als gute Verliererin.



Aktuelle Bewohner in der "Villa": - geschlossen -



Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle": Silvia Wollny, Chethrin Schulze, Daniel Völz, Alphonso Williams, Johannes Haller



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



