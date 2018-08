NVIDIA: Diese Situation gibt den Bullen Selbstvertrauen!

Der US-amerikanische Chipentwickler Nvidia veröffentlichte vor zwei Wochen seine aktuellsten Quartalsergebnisse. Danach betrug der Gewinn je Aktie $1.77 und der Umsatz $3.1 Mrd. Die Konsenserwartungen der Analysten beliefen sich auf $1.65 bzw. $3.1 Mrd. Damit wiegen die Zahlen insgesamt positiv. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg der Kurs der Aktie bis zum gestrigen Handelsschluss um insgesamt über 14%!

Auch Rocket Internet zeigt eine absolut beeindruckende Performance! Das sind die nächsten Ziele für die Bullen hier

Im Tageschart von Nvidia ist die Beachtung der steigenden Trendbegrenzung deutlich zu erkennen. Diese wurde in den letzten Monaten mehrfach angelaufen und konnte nicht nachhaltig überwunden werden. Am 24.08. wurde das bisherige Allzeithoch bei $269.20 erstmals wieder überwunden. Falls der Kurs nun erneut auf dieser Marke aufsetzt und ein Test für die Bullen positiv verläuft, ergibt sich ein Kurspotenzial in Richtung der psychologisch wichtigen $300-Marke. Falls die Bären deutlicher zurück ins Spiel kommen, richtet sich der Blick auf die 20-Tageslinie bei aktuell rund $259.



















Rocket Internet: Bald noch mehr Potenzial?hier

S[&]P500: Das neue Allzeithoch ist ein sehr bullisches Zeichen hier

EOS: 6 Dollar als Sprungbrett? hier

Nasdaq Biotech: In den Startlöchern! hier

Ethereum: Kein Grund für Optimismus! hier

Facebook: hier

Twitter: hier





Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.





Markus Janssen





Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter mj@formationstrader.de.

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edelmetalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma "LTB Limited", die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de