BERLIN (Dow Jones)--Im Rennen um einen geordneten Brexit dringt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf die Geschlossenheit der verbleibenden Mitgliedstaaten. "Mir ist in diesen Verhandlungen wichtig, dass die EU-27 weiterhin einig sind", erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag nach einem Treffen mit EU-Verhandlungsführer Michel Barnier.

Gleichzeitig machte Altmaier Druck. "Es bleibt nicht mehr viel Zeit", mahnte der Minister. Die EU und das Vereinigte Königreich müssten nun "mit Hochdruck" an der Einigung über das Austrittsabkommen und an einer politischen Erklärung zum Rahmen für die zukünftigen Beziehungen arbeiten. Basis dafür seien die Leitlinien des Europäischen Rates. "Ich habe hierbei volles Vertrauen in EU-Verhandlungsführer Michel Barnier", erklärte Altmaier.

Sondergipfel im November?

Die Brexit-Verhandlungen laufen seit Juni 2017 auf Basis der Leitlinien des Europäischen Rates. Eine Gesamteinigung über das Austrittsabkommen und die politische Erklärung zum Rahmen für die zukünftigen Beziehungen soll bis Herbst 2018 erfolgen, damit anschließend das Europäische Parlament befasst werden kann. Eine wichtige offene Frage ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland.

Geplant ist bislang, die Verhandlungen über den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen beim EU-Gipfel im Oktober abzuschließen. Barnier deutete in Berlin allerdings auch schon an, dass es einen Sondergipfel im November geben könnte.

Für November ist derzeit kein Gipfel geplant, ein reguläres Treffen steht erst wieder für Dezember im Sitzungskalender. Eine abschließende Befassung des Rates im Dezember käme allerdings viel zu spät, denn der Brexit ist für den 29. März terminiert und bis dahin muss der Austrittsvertrag noch von allen nationalen Parlamenten beraten und ratifiziert werden.

