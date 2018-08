Hannover (www.anleihencheck.de) - Neben zwei EUR-Benchmarktransaktionen in unserer Coverage waren einige Taps am Markt zu sehen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Die SCHHOL 0,625 08/28 (ISIN DE000SHFM618/ WKN SHFM61) sei nach einer Guidance von ms -14 Bp bei einem Reoffer von ms -14 Bp am Markt platziert worden. Wir kalkulierten eine NIP von gut 3 Bp und empfanden das Pricing insofern als fair, so die Analysten der Nord LB. Nichtsdestotrotz sei das Marktumfeld am Freitag aufgrund einiger bereits gelaufener Transaktionen in der letzten Woche schwierig gewesen, weshalb die Nachfrage geringer ausgefallen sei. ...

