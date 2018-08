FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.08.2018 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES SUMO GROUP WITH 'BUY' - TARGET 205 PENCE - BERENBERG RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 370 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6350 (5900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (2470) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 792 (794) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 506 (524) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS IQE PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 3053 (3093) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS REDROW PRICE TARGET TO 622 (672) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 237 (244) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3745 (3716) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4095 (4014) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 168 (165) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS BUNZL TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2425 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1120 (950) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - MERRILL LYNCH CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 202 (260) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS INTU PROPERTIES TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TP 150 (190) PENCE - MS RAISES PETROFAC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 800 (650) PENCE - MS RAISES UNITE GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 930 (850) PENCE - NUMIS CUTS AMIGO HOLDINGS TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 330 PENCE - NUMIS RAISES FORTERRA PLC TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 365 PENCE - RBC CUTS IWG TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 200 (220) PENCE - SOCGEN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 791 (719) PENCE - 'BUY'



