Hamburg (ots) - Als frischgebackene Eltern teilen sich Wayne, 41, und Annemarie Carpendale, 40, den Baby-Job. "Wayne macht das, weil er genauso viel Spaß daran hat wie ich", sagt die TV-Moderatorin im GALA-Interview (Heft 36/2018, ab heute im Handel). Ihr Söhnchen - das ihrer Meinung nach optisch Opa Howard Carpendale ähnelt - kam im Mai zur Welt. Auch über die Zeit direkt vor der Niederkunft verrät sie Details. "Ich wollte gerne eine natürliche Geburt probieren und, wenn es irgendwie geht, ohne chemische Einleitung oder so etwas. Also habe ich zwei Tage vor dem Stichtag alles versucht, damit es von allein losgeht: Fahrradfahren, Waden massieren, Ingwer-Tee-Trinken, Sex ... und das hat dann letztendlich auch zum Erfolg geführt."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de