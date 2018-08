Es war die erste Trauerfeier für John McCain - an dem Tag, an dem er 82 Jahre alt geworden wäre. Tausende verabschiedeten sich an McCains Sarg.

Tausende Trauernde haben in Phoenix Abschied von US-Senator John McCain genommen. Der republikanische Spitzenpolitiker wurde im Parlament seines Bundesstaates Arizona aufgebahrt, wie auf Fernsehbildern am Mittwoch (Ortszeit) zu sehen war. Es war die erste öffentliche Trauerfeier für den US-Senator, an dem Tag, an dem McCain seinen 82. Geburtstag gefeiert hätte.

Unter Tränen nahm zunächst McCains Familie Abschied. Seine Ehefrau Cindy McCain legte sanft ihren Kopf auf den in eine US-Flagge gehüllten Sarg und küsste diesen, wie die Online-Ausgabe des "Time"-Magazins berichtete. Auch Tochter Meghan McCain habe weinend am Sarg Abschied genommen.

Politiker aus dem US-Bundesstaat Arizona, für den McCain sechsmal als Vertreter in den US-Senat gewählt worden war, ...

