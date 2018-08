St. Gallen - Die St.Galler Kantonalbank (SGKB) setzt im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie auf Crealogix Public APIs. Durch die Schnittstellen können Firmenkunden ihre Onlinebuchhaltungssysteme einfach und sicher mit dem Digital Banking der SGKB verknüpfen - Zahlungsverkehr und Kontoabgleich sind so nahtlos in den Onlinebuchhaltern integriert. Mit diesem erweiterten Angebot setzt die SGKB einen weiteren Meilenstein in ihrer Digitalisierungsstrategie.

Die gemeinsam von der St.Galler Kantonalbank und Crealogix entwickelten Erweiterungen des Crealogix Digital Banking Hubs erreichen ein neues Niveau. Die Kantonalbank öffnet über Crealogix Public APIs den Zugang zu ihrem Digital Banking. Die PSD2-konforme- Lösung erfüllt höchste Sicherheitsstandards und ermöglicht Drittparteien wie Anbieter für Business Software, zum Beispiel Bexio oder Abacus, den Zugang über den etablierten Standard, OAUTH2. In einem ersten Schritt wird der Onlinebuchhalter an das Digital-Banking-Angebot für Firmenkunden angebunden:

«Besonders die Rechnungsstellung und der Zahlungsverkehr sind für Unternehmen wichtig. Mit der API-Lösung von Crealogix ermöglichen wir unseren Kunden, Zahlungen ...

