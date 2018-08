Das Zentrifugenpaket wurde an die Gasaufbereitungsanlage von BP in der Nähe des Hafens von Alexandria geliefert. Die beiden Zentrifugal-Separatoren vom Typ WSD 200 laufen 24 Stunden am Tag parallel. GEA hat Ende 2015 mit den Arbeiten an dem Projekt begonnen und die Zentrifugen termingerecht in rund 65 Wochen geliefert. Die Zentrifugenfertigung und das Projektmanagement erfolgten im GEA Werk in Oelde, Deutschland. Das GEA Büro in Dubai unterstützte den direkten Kundenkontakt. Das Zentrifugen-Skid wurde in Hereford, Großbritannien, von KGD, einem zuverlässigen Partner von GEA, montiert.

West Nile Delta: ein strategisches Projekt

Bei West Nile Delta handelt es sich um ein strategisches Projekt, das schließlich fast 1,3 Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag (bcf/d) liefern wird. Das entspricht etwa 30 % der derzeitigen Produktion Ägyptens. Das ganze Gas wird in das ägyptische Netz eingespeist. Die gesamte Erschließung besteht aus fünf Gasfeldern in Wassertiefen bis zu 750 m. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...