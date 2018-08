München (ots) -



Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: Donnerstag, 30. August 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Für die Kandidatinnen geht es diese Woche nach Spanien. In Andalusien warten neue Herausforderungen auf die Kandidatinnen: Shootings, Walks und vor allem das lang gefürchtete Nacktshooting kosten die jungen Frauen einiges an Überwindung.



Die Suche nach dem "Curvy Supermodel" 2018 geht weiter. Diese Woche reisen Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken mit den Kandidatinnen nach Andalusien. Dort warten erneut viele Herausforderungen auf die jungen Frauen.



Neben einer Sporteinheit mit Juror Jan Kralitschka müssen sich die Kandidatinnen beim "Quick-Change-Shooting" beweisen. Hierbei muss zwischen den verschiedenen Motiven in Windeseile das Outfit gewechselt werden - ganz so wie bei einer großen Modenschau. Nur wer unter Druck funktioniert ist für den stressigen Model-Alltag geeignet. Doch nicht jedes Nachwuchsmodel kann bei der Challenge überzeugen. Im Anschluss schickt die Jury direkt mehrere Frauen nach Hause.



Danach wartet ein besonders Fotoshooting am Strand auf die jungen Frauen. Dabei müssen die Kandidatinnen nämlich die Hüllen fallen lassen und das kostet sie viel Überwindung. Wie werden die angehenden Models die Herausforderung meistern?



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



