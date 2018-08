Mit Tankautomaten will Aldi gegen etablierte Tankstellen antreten. Ist Aldi erfolgreich, könnte dies weitreichende Folgen für Autofaher und Tankstellenpächter haben. Aldi Süd testet im Südwesten Deutschland erstmals Automatentankstellen. Wie die "WirtschaftsWoche" berichtet sollen in Ludwigsburg und in Stuttgart-Obertürkheim auf Aldi-Süd-Parkplätzen Tankautomaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...