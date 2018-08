Die türkische Lira ist am Mittwoch wieder spürbar unter Druck geraten. Grund dafür ist ein Bericht der Zeitung Hürriyet, wonach Finanzminister Berat Albayrak trotz der massiven Abwertung der türkischen Lira keine Konjunkturrisiken für sein Land sieht. Zum Euro sank ... The post Türkische Lira nimmt Kurs auf Rekordtiefs appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...