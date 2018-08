Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849), die zweitgrößte Stammzellbank in Europa, profitiert auch im zweiten Quartal 2018 weiter von der Rückgewinnung der Marktführerschaft im Kernmarkt Deutschland.

Auf Basis der heute veröffentlichten Zahlen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis weiter deutlich zulegen.

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 24,8 Prozent auf 10,2 Mio. Euro (H1 2017: 8,2 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 2,0 Mio. Euro deutlich über Vorjahr (H1 2017: -0,3 Mio. Euro), in dem einmalige akquisitionsbedingte Sondereffekte das Ergebnis belastet hatten. Im abgelaufenen zweiten Quartal 2018 wurden einmalige Sondereffekte von rund 0,2 Mio. Euro verbucht, die zu einem großen Teil in Zusammenhang mit dem im Juni verabschiedeten Kostensenkungsprogramm in Skandinavien stehen. Im Zuge des Programms werden ab Juli 2018 ...

