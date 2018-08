(Neu: Der erste Absatz wurde im Zuge der Kursverluste neu gefasst.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America Merrill Lynch hat den Aktien der Deutschen Telekom am Donnerstag nur anfangs Rückenwind verliehen. Mit einem Anstieg bis auf 14,23 Euro fehlte den Papieren die Kraft, aus ihrer jüngsten Handelsspanne auszubrechen. Gegen Mittag fielen sie dann um 1,67 Prozent auf 13,875 Euro und testeten damit die Unterseite der Bandbreite der vergangenen Wochen. Der Dax fiel am Donnerstag um mehr als einen Prozent.

Analyst Frederic Boulan von Merrill Lynach gab sich in einer Studie zuversichtlich. Er sieht nach der tristen Kursentwicklung der vergangenen Monate eine günstige Gelegenheit und stufte die Papiere der Bonner von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 16,50 auf 17,20 Euro an, womit er mittelfristig mehr als 20 Prozent Luft nach oben sieht.

Der Wettbewerbsdruck vor allem im deutschen Mobilfunkmarkt sei im Vergleich eher gering und die Mobilfunkerlöse des Konzerns könnten wieder steigen, erklärte der Analyst. Zudem biete das US-Geschäft T-Mobile US einen Wachstumstreiber, mit dem sich die Telekom von der europäischen Konkurrenz abhebe./mis/fba

