Der bullish Spike des EUR/USD verblasste und so kam es zu einer schnellen Abwärtskorrektur vom 1,1718 Tageshoch um 40-45 Pips. Das Paar konnte seine positive Dynamik nicht weiter ausbauen und so bleibt es unter dem 4-Wochenhoch, welches am Dienstag gebildet wurde, während die Nachfrage nach dem US-Dollar durch die Aufwärtsrevision des US BIP (Mittwoch) ...

