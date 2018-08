Angesichts der schleppenden Brexit-Verhandlungen nehmen die Warnungen in der Europäischen Union vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft zu.

EU-Verhandlungsführer Michel Barnier forderte die 27 Länder am Donnerstag im Deutschlandfunk dazu auf, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz riet bei einem Bankenkongress in Frankfurt, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic kündigte wegen des Brexit die Verlegung seiner Europa-Zentrale aus dem Königreich in die EU an.

"Beim Brexit gibt es nur Verlierer, er bietet keinem einen Mehrwert", sagte Barnier. Ziel sei es nun, einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU auszuarbeiten. Man müsse aber gut auf alles vorbereitet sein. Mit Blick auf die Möglichkeit, dass die EU und die britische Regierung bis zum 29. März 2019 kein Austrittsabkommen ratifiziert haben, fügte Barnier hinzu: "Das schließt auch das No-Deal-Szenario ...

