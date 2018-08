Nach hohen Kursverlusten seit Jahresbeginn hat eine Kaufempfehlung der Privatbank Hauck & Aufhäuser (H&A) die Aktien von SLM Solutions am Donnerstag angetrieben. In einem schwachen Börsenumfeld gewannen die Titel des Herstellers von 3D-Metalldruckern 1,5 Prozent auf 23,75 Euro und führten damit den Technologieindex TecDAX an.

