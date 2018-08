Baierbrunn (ots) -



Weil das Vorlesen für die kindliche Entwicklung und das spätere Lesenlernen so wichtig ist, unterstützt die Zeitschrift Baby und Familie sehr gerne das Projekt "einfach vorlesen!" der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung: Ab 31. August werden bis voraussichtlich Januar 2019 sechs der beliebten "Enny-und-Mo"-Geschichten des Familienmagazins bei "einfach vorlesen!" erscheinen. Die Website www.einfachvorlesen.de hat sich die Leseförderung in Deutschland zum Ziel gesetzt. Eltern und Großeltern bietet sie eine tolle Möglichkeit, ihren Kindern immer wieder kostenlos empfehlenswerte kurze Geschichten vorzulesen - unterwegs oder zu Hause.



Redaktionelle Qualität für die Jüngsten



"Es freut uns sehr, dass unsere Geschichten für die Jüngsten in diesem von der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung qualitativ so hochwertig gestalteten Umfeld erscheinen werden", sagt Chefredakteurin Stefanie Becker. "Denn uns liegt neben Unterhaltung und Spaß für die Kinder die redaktionelle Qualität unserer Vorlesegeschichten außerordentlich am Herzen. Mit Enny und Mo bieten wir den Kindern sympathische Identifikationsfiguren, die für Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Fantasie stehen." Autorin der Geschichten ist die stellvertretende Baby und Familie-Chefredakteurin Peggy Elfmann. Sie hat sich die Geschichten um die kleine Ente Enny und den kleinen Bären Mo, die lustige Abenteuer in der Natur erleben, ursprünglich für ihre Kinder ausgedacht und sie ihnen als Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Sehr liebevoll illustriert werden sie von Martina Ibelherr, Grafikerin des Wort & Bild Verlags. Seit September 2017 erscheint jeden Monat eine Geschichte im Printmagazin Baby und Familie, das junge Familien in der Apotheke erhalten. Alle "Enny-und-Mo"-Geschichten (inklusive zusätzlicher Abenteuer der zwei Freunde) gibt es auch zum Anhören auf www.baby-und-familie.de (dort auch zum Herunterladen) sowie als Podcast und auf Youtube.



Und so funktioniert "einfach vorlesen!": Jeden Freitag gibt es drei neue kostenlose Geschichten zum Vorlesen und Ausdrucken - je eine für Kinder ab drei Jahren, ab fünf Jahren und ab sieben Jahren. Über die Webseite www.einfachvorlesen.de sind sie über Smartphone, Tablet und PC/Laptop vier Wochen nutzbar. Via WhatsApp und Messenger wird man erinnert, wenn neue Geschichten verfügbar sind.



Über Baby und Familie:



Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazin für die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 668.192 verkauften Exemplaren (IVW II/2018) und 1,77 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2018) informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen: Ob Körper und Seelen, Heilen und Vorbeugen, Großwerden und Zusammenwachsen - Baby und Familie gibt ihren Leserinnen und Lesern die Informationen, die sie weiterbringen. Mit fundiertem Rat von ausgewiesenen Experten und nah an der Lebenswelt der Kernzielgruppe Schwangere, Baby-Eltern und Kleinkind-Eltern. Digitale Angebote des Magazins findet man unter www.babyundfamilie.de, www.facebook.com/babyundfamilie.de und www.instagram.com/babyundfamilie/.



Pressekontakt: Gudrun Kreutner Leitung Unternehmenskommunikation Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de