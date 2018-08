Daun (ots) - Fußball im TV, das war früher einfach: Wenige Anbieter zeigten die schönste Nebensache der Welt live oder in der Zusammenfassung. Und selbst ohne Pay-TV kamen Fußballfans auf ihre Kosten. Heute sieht das anders aus: Neben einer Flut an Anbietern, unter denen die Übertragungsrechte regelrecht zerstückelt werden, läuft in diesem Jahr nicht einmal mehr die Champions League im Free-TV. Damit Sie wissen, was wo läuft, hat Ihnen InfoDigital einen Überblick zusammengestellt, welche Wettbewerbe Sie über welchen Anbieter empfangen und welche Kosten dafür auf Sie zukommen.



Außerdem in dieser Ausgabe:



In Sachen Virtual Reality hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt. InfoDigital gibt Ihnen einen Überblick zum Stand der Technik und den spannendsten Inhalten, die man schon jetzt in der virtuellen Welt erleben kann. Der Einkaufsberater TV-Geräte gibt alle wichtige Informationen zum TV-Kauf. Unser Technik-Ratgeber beschäftigt sich mit der Umrüstung bestehender Kabelnetze auf den Empfang via Satellit mittels teilnehmergesteuerter Einkabellösungen und nennt alle wichtigen Anbieter und Systeme. Unser 32 Seiten Extra-Heft SatFinder gibt Ihnen alle Informationen zu Satelliten, Sendern und Frequenzen an die Hand. Ab Herbst 2018 startet DVB-T2 HD in 32 weiteren Regionen Deutschlands. InfoDigital zeigt Ihnen, wann und wo Sie DVB-T2 HD mit welchem Programmangebot empfangen. DAB+ Digitalradio gewinnt immer mehr Hörer. Nicht so in Nordrhein Westfalen, das manchem DAB+ Experten als Tal der Ahnungslosen gilt. InfoDigital berichtet über die Hintergründe dieser seltsamen Rolle bei der Entwicklung des Digitalradios. Unsere Messevorschau zur IFA 2018 gibt Ihnen zudem die wichtigsten Informationen zur weltweit bedeutendsten Messe für Consumer Electronics an die Hand.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 09/2018 (Nr. 366), die ab Freitag, 31. August 2018 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



