Oft wenden wir uns von den gewachsenen Lebensordnungen ab und blenden die Gesundheitsrisiken dabei aus. Pausenlose Arbeit macht krank, Rhythmus weckt die Lebenslust!



Deshalb starten die elften "Aktionstage für die Naturheilkunde" in diesem Jahr bundesweit unter dem Motto:



"Leben mit den Rhythmen der Natur".



Vom 16. September bis 17. November laden Naturheilvereine unter dem Dach des Deutschen Naturheilbundes mit zahlreichen eigenen Veranstaltungen das Publikum zu Vorträgen, Workshops, Exkursionen und Naturheiltagen ein.



In einer als unübersichtlich empfundenen Welt brauchen wir "Inseln der Ordnung".



Es erfordert Einsicht, neben der technischen Taktierung auch die natürliche Rhythmisierung wahrzunehmen und ihr Raum zu geben. Gestalten wir unseren Tagesablauf entsprechend den Helligkeits-Phasen? Oder machen wir die Nacht zum Tag und finden keine Ruhe mehr? Unsere Leistungsfähigkeit hängt dauerhaft davon ab, dass wir nicht gegen die Licht-Rhythmen leben. Nehmen wir wahr, welchem individuellen "Chronotyp" - "Lerche" oder "Eule" - wir entsprechen? Und wie gehen wir damit um?



Und das Wichtigste: Können wir Pausen machen? Das zeigt sich vor allem beim Thema "Schlaf", dieser "Frischekur" für Körper, Nerven und Gehirn. Wie regenerieren wir uns? Wovon ist es abhängig, ob wir Ruhe finden, uns erholen und Erlebtes abspeichern und verarbeiten können?



Damit wieder Ordnung in den biologischen Kreislauf einkehrt, bieten Naturheilvereine unter dem Dach des Deutschen Naturheilbundes passende Angebote. Wer teilnimmt, kann seinen Rhythmus wieder auf den Takt der Natur justieren - seiner Gesundheit zuliebe.



