WOLFSBURG (Dow Jones)--Die Marke Volkswagen kommt bei den Vorbereitungen für die neuen Abgasvorschriften in Europa unter Zeitdruck: Bislang wurde nur die Hälfte der VW-Modelle nach dem neuen Regelwerk zertifiziert, wie Thomas Zahn, Chef des Deutschland-Vertriebs bei der Marke Volkswagen, sagte. Die neue Abgasnorm WLTP tritt am 1. September in Europa in Kraft. Sieben von 14 Modellen seien bereit für das neue Testverfahren, sagte Zahn am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Die Umstellung wird zu Verzögerungen bei Verfügbarkeit und Lieferzeiten führen, die das Ergebnis von Volkswagen im Jahr 2018 um 1 Milliarde Euro belasten könnten, hatte die Volkswagen AG bereits bekanntgegeben. Während der Absatz in den ersten acht Monaten des Jahres stark war, dürften die Monate September und Oktober wegen der neuen Emissionsvorschriften deutlich herausfordernder sein, sagte Zahn. Es bestehe ein sehr geringes Risiko, dass bereits produzierte Modelle nicht zertifiziert werden könnten.

August 30, 2018

