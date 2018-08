Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden vier neue in Euro denominierte Covered Bond-Benchmarks begeben, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Bereits am vergangenen Mittwoch habe die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) eine öffentlich-besicherte Anleihe (ISIN XS1871114473/ WKN A19473) über EUR 500 Mio. platziert. Der Public Sector Covered Bond mit einer Laufzeit von acht Jahren sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +4 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. Der Reoffer-Spread habe sich schließlich auf ms +3 Bp eingeengt, wobei die Bid-to-Cover Ratio bei 1,2 gelegen habe. Die geografische Verteilung des von Moody's mit Aaa bewerteten Covered Bonds zeige eine hohe Allokation in Deutschland (41%) und Österreich (32%) an. Die Nordics kämen immerhin auf einen Anteil von 10%. Die Investorenverteilung offenbare eine hohe Allokation bei Banken (60%). Fund Manager hätten 20% erhalten, während Central Banks & OIs auf einen Anteil von 18% kämen. ...

