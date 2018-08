Landsberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die verarbeitende Industrie sieht sich auf dem Weg zwischen Ökonomie und Ökologie vor großen Herausforderungen. In der aktuellen Diskussion ragen die Unternehmen heraus, die Nachhaltigkeit als Ziel fest in ihrer Unternehmensstrategie verankern. Experten aus Kunststoff-, Elektro-, Automobil- und Lebensmittelindustrie sowie Anlagenbau zeigen dazu beim TOP-Industrie-Forum 2018 (https://www.top-industrie-forum.de/) in Lohne (Oldenburg), wie sie durch nachhaltiges Wirtschaften Kosten senken und ihren Unternehmenswert steigern.



Das Lohner Kunststoffunternehmen Pöppelmann (https://www.poeppelmann.com/de/unternehmen/startseite/) ist am 24. und 25. Oktober Gastgeber des diesjährigen Top-Industrie-Forums. Diese Tagung ist alljährlich bundesweit ein wichtiger Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Unternehmen verschiedener Branchen der verarbeitenden Industrie. Als Veranstalter erwartet der Landsberger Verlag Moderne Industrie (https://www.produktion.de/topindustrieforum.html) über 150 Teilnehmer. Geschäftsführer und Vorstände, Werks-, Betriebs-, Produktions- und Fertigungsleiter sowie weitere Fachkräfte werden in Lohne über das Thema "Das nachhaltige Unternehmen: Zwischen Ökonomie und Ökologie" diskutieren.



Pöppelmann-Geschäftsführer Torsten Ratzmann kündigt an: "Wir von Pöppelmann werden zeigen, wie wir Nachhaltigkeit verstehen: in der Produktion, in der Supply Chain, in der kontinuierlichen Verbesserung aller Prozesse sowie im Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern." Der CEO des gastgebenden Unternehmens wird eingangs des zweiten Konferenztages am 25. Oktober über die Perspektiven, die nachhaltiges Handeln der Kunststoffindustrie eröffnet, sprechen. Anschließend stellt der Leiter des Pöppelmann-Innovationsmanagements, Matthias Lesch, die Unternehmensinitiative Pöppelmann Blue vor. Mit dieser Initiative bündelt das Unternehmen seine Aktivitäten für eine durchgängige Kreislaufwirtschaft durch optimiertes Recycling. In vielen Bereichen verwendet der Kunststoffverarbeiter bereits Recycling-Material.



Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften erarbeiten derzeit zahlreiche Industrieunternehmen in Deutschland. Wie die Umsetzung in die Praxis aussieht, zeigen auch die weiteren Redner des TOP-Industrie-Forums auf: Über Entwicklungen und Projekte ihrer Unternehmen referieren in Lohne Experten von Mercedes-Benz, Phoenix Contact, Weidmüller und der Karmeliten Brauerei. Zudem erläutert der renommierte Nachhaltigkeits-Experte Professor Michael Braungart vom Hamburger Forschungs- und Beratungsinstitut EPEA Internationale Umweltforschung (Environmental Protection Encouragement Agency) Möglichkeiten des innovativen Konzepts Cradle-to-Cradle.



Daimler-Managerin Anita Engler wird bei dem Jahrestreffen der Produktioner in Lohne erläutern, wie Mercedes-Benz Cars eine umweltgerechte Produktentwicklung realisiert. Unter dem Leitsatz 'Design for Environment' entwirft Mercedes-Benz Cars ganzheitliche Fahrzeugkonzepte. Ziel der Abteilung ist es, die Umweltverträglichkeit objektiv messbar zu verbessern und den Wünschen von immer mehr Kunden entgegenzukommen, die auf Umweltaspekte achten.



Umweltforscher Professor Michael Braungart, Geschäftsführer des EPEA Internationale Umweltforschung, spricht über Perspektiven, die weit über herkömmliches Recycling hinausweisen. Der Titel seines Vortrags lautet: "Jenseits von Nachhaltigkeit: Cradle to Cradle als Innovationschance". Übersetzt heißt dies 'von der Wiege zur Wiege' und beschreibt die sichere und potenziell unendliche Zirkulation von Materialien und Nährstoffen in Kreisläufen. Der Geschäftsführer der Karmeliten Brauerei, Christoph Kämpf, stellt sein vielbeachtetes Energiekonzept, das seit 2013 stufenweise umgesetzt wird, vor; beginnend mit einem energieautarken Betrieb über die Nutzung natürlicher Energiequellen bis hin zur Vernetzung aller dieser Komponenten, um schließlich 1,4 Millionen kWh Erdgas-Äquivalent einzusparen und den CO2-Footprint um 99,6 Prozent zu verringern.



Christoph Leifer, Executive Vice President der Business Area Industrial Components and Electronics des Unternehmens Phoenix Contact, erklärt auf dem TOP-Industrie-Forum, wie Nachhaltigkeit in der Elektrotechnik-Branche umgesetzt wird. Im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Eberhard Niggemann, Leiter der Weidmüller Akademie und Nachhaltigkeitsbeauftragter der Weidmüller Gruppe, wird das Thema Energiemanagement stehen. Niggemann wird erläutern, wie Energieeffizienz und -management zum wirtschaftlichen Erfolg nicht nur bei dem Anbieter von elektrischer Verbindungstechnik, sondern auch bei Partnern und Kunden führen.



Zum Auftakt des Kongresses sind die Teilnehmer am Nachmittag des 24. Oktobers (Mittwoch) eingeladen zur XXL-Werksführung bei Pöppelmann. Anmelden für das TOP-Industrie-Forum: "Das nachhaltige Unternehmen" können sich Interessenten unter https://www.top-industrie-forum.de.



OTS: Produktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72415.rss2



Pressekontakt: Produktion-Chefredakteur Claus Wilk Tel. 08191 125 329 E-Mail: claus.wilk@produktion.de



Pöppelmann GmbH & Co. KG Julia Uptmoor Tel. 04442 982 6620 E-Mail: JuliaUptmoor@poeppelmann.com