Emmerich am Rhein (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Kunst für sich: Polnische Plakate



Ab 16. September präsentiert das PAN Plakatmuseum am Niederrhein die Ausstellung "Polnische Plakatkunst 1985 - 2018"



Hierzulande sind sie nur noch selten zu sehen: Plakate mit künstlerischem Anspruch. Anders in Polen. Dort widmen sich viele Künstler der Plakatgestaltung - zu Anlässen wie Theater- und Opernaufführungen oder Festivals. Der Galerist Krysztof Dydo aus Krakau hat aus der Fülle an Entwürfen die Ausstellung "Polnische Plakatkunst 1985 - 2018" kuratiert, die jetzt nach Deutschland kommt und im PAN, Plakatmuseum am Niederrhein, in Emmerich am Rhein am 15. September um 17 Uhr Eröffnung feiert. Bis zum 31. März 2019 können Besucher sich die teils provokanten oder verspielten immer aber kreativen Motive ansehen.



Totgedruckte kleben länger



Das Plakat habe keine Zukunft mehr, lauteten die Vorhersagen. Dydo tritt den Gegenbeweis an. Seit 33 Jahren arbeitet er mit Künstlern aller Generationen und eröffnete 1985 seine Galerie in Krakau. Zu den 77 Künstlern, die die Entwürfe für die knapp 160 Plakate der Ausstellung lieferten, gehören berühmte Namen wie Jan Lenica und Sebastian Kubica. Bis heute gelten polnische Künstler in diesem Bereich weltweit als führend und werden international hoch prämiert.



Anfang des 20. Jahrhunderts begann die wechselhafte Geschichte des polnischen Kunstplakates. Die Künstler-Fülle der 80er und 90er Jahre schien im Zuge des politischen Wandels vom Sozialismus zur Demokratie immer weniger sichtbar und auch das künstlerische Plakat verschwand zunehmend aus dem Straßenbild Polens. "Heute geht es dem Kunstplakat allerdings wieder bestens. Die Vielfalt der künstlerischen Sichtweisen, Entwürfe und Techniken hat das Plakatwesen der letzten Jahre bereichert", sagt Krysztof Dydo.



Lebende Klassiker und ihre Nachfolger



Die Kunstwerke der Ausstellung stehen nicht nur für verschiedene Stile, Zeiten und Schulen. Sie zeigen vor allem, dass die Gestaltung sowohl eine inhaltliche und intellektuelle Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema als auch Zeit erfordert. Dydo selbst besitzt eine der größten Sammlungen polnischer Plakate. Mit dieser Ausstellung teilt er seine Begeisterung für eine außergewöhnliche und traditionsreiche Kunstform und verdeutlicht: Plakate sind viel mehr als Reklame.



Infos zur Ausstellung "Polnische Plakatkunst 1985 - 2018"



- Eröffnung: Samstag, den 15. September 2018 um 17 Uhr - Ausstellungsdauer: 16.09.2018 - 31.03.2019 - Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag jeweils 11-16 Uhr - Eintritt EUR 5,00; ermäßigt EUR 2,50



OTS: PAN kunstforum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107721.rss2



Pressekontakt: Reimund Sluyterman Mobil: +49 1715334009 Email: rsl@stb-sluyterman.de