Ringmetall führt Aufsichtsratsneuwahlen im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung durch

- Klaus F. Jaenecke neu in den Aufsichtsrat gewählt, Ralph Heuwing und Markus Wenner im Amt bestätigt
- Unveränderte hohe Zustimmung der Aktionäre zur aktuellen Unternehmensstrategie
- Tagesordnungspunkte größtenteils einstimmig gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet

München, 30. August 2018 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute im Rahmen ihrer 21. ordentlichen Hauptversammlung die Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr präsentiert. Vom aktuellen Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 Euro waren 65.6 Prozent auf der Hauptversammlung vertreten. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiter Thilo von Selchow eröffnete die Hauptversammlung planmäßig um 10.00 Uhr in gewohnter Atmosphäre im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Anschließend führte Vorstandssprecher Christoph Petri durch die Ereignisse des Geschäftsjahres 2017 und gab Einblick in die finanzielle Entwicklung der Ringmetall Gruppe sowie den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2018. "Operativ läuft es erneut sehr gut für Ringmetall. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist sowohl im Bereich Industrial Packaging als auch im Bereich Industrial Handling auf hohem Niveau", erklärt Petri. "Allerdings müssen wir Gegenwind aus makroökonomischer Sicht verkraften. Die hohen Stahlpreise, der schwache US-Dollar und der Verfall der türkischen Lira machen uns unser Tagesgeschäft nicht gerade einfacher." Im Rahmen der in diesem Jahr turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat stand der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Thilo von Selchow aus privaten Gründen nicht für eine erneute Wiederwahl zur Verfügung. Der Vorstand der Ringmetall AG dankt Herrn von Selchow in diesem Zusammenhang für seine intensive Unterstützung des Konzerns und wünscht ihm beruflich weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Herr Klaus F. Jaenecke, Unternehmer aus München und unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Hansgrohe SE, Schiltach. Die Aufsichtsratsmitglieder Ralph Heuwing und Markus Wenner wurden im Rahmen der Wahl in ihren Ämtern bestätigt. Die Wahl erfolgte in allen drei Fällen bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Im Rahmen der Generaldebatte zeigte sich auch in diesem Jahr, dass die vertretenen und anwesenden Aktionäre die aktuelle strategische Ausrichtung des Konzerns uneingeschränkt befürworten. Sämtliche zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden größtenteils einstimmig gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet. Im Detail wurden die einzelnen Tagesordnungspunkte mit folgender prozentualer Zustimmung verabschiedet: Tagesordnungspunkt 2 99,92 % Tagesordnungspunkt 3 99,59 % Tagesordnungspunkt 4 100,0 % Tagesordnungspunkt 5 97,88 % Tagesordnungspunkt 6a 100,0 % Tagesordnungspunkt 6b 100,0 % Tagesordnungspunkt 6c 99,99 % Tagesordnungspunkt 7 97,81 % Tagesordnungspunkt 8 96,17 % Tagesordnungspunkt 9 97,91 % Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de. Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall AG Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12 Mobil: +49 (0) 174 90 911 90 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von über 100 Millionen Euro im Jahr. 