Das Jahr 2018 veranschaulicht wohl wie kaum ein anderes das Wetterphänomene wie Gewitter und Blitzereignisse an Intensität zunehmen.

Mit dieser Veränderung nimmt auch die Gefahr von Überspannungsschäden zu. Blitze stellen ein erhebliches Risiko für das moderne Zuhause und dessen empfindliche technische Ausstattung dar. Dies belegt auch die neu veröffentlichte GDV-Statistik [1]: Hier setzt sich der Trend von steigendenden Kosten in Folge von Überspannungsschäden fort. Die durchschnittliche Schadenssumme erhöhte sich in den letzten Jahren um rund 45% und ist damit heute so hoch wie niemals zuvor.

Smarte Technik ist empfindlich

Verursacht werden diese hohen Schäden durch Überspannungen an empfindlichen elektrischen und elektronischen Systemen und Geräten, von denen sich immer mehr im modernen Wohngebäude finden. Beispiele sind hier hochwertige TV- und Haushaltsgeräte, PCs oder Tablet-Computer. Für ein behagliches Zuhause sorgen elektrische Jalousien, Heizungs-, Klima- und Lüftungssysteme. Sprachanlagen regeln den Zutritt und Alarmanlagen schaffen Sicherheit. Durch Überspannungen können all diese Geräte beschädigt oder gar komplett zerstört werden. Der Schadenswert kann dann schnell mehrere Tausend Euro erreichen.

Zudem gehen wertvolle Daten, Foto- oder Filmaufnahmen verloren und damit mitunter Erinnerungen, die unersetzbar sind.

Immer empfindlicher reagierende technische Geräte und steigende Gewitterbedrohung sind eine riskante Mischung, die es ernst zu nehmen gilt. Zudem ist der alt gediente Rat »bei Gewitter Stecker ziehen« für den heutigen Komfort-Anspruch keine Option mehr und bei vernetzter Technik im intelligenten Zuhause erst gar nicht möglich.

Maßnahmen nach DIN VDE 0100-443/-534

Dieser Entwicklung eines erhöhten Schutzbedürfnisses trägt auch die Aktualisierung der DIN VDE 0100-443/ -534 [2, 3] Rechnung: Die DIN VDE 0100 Teil 443 [2] beschreibt dabei, wann Überspannungsschutzmaßnahmen in Anlagen und Gebäuden vorzusehen sind. DIN VDE 0100-534 [3] erläutert, wie die Auswahl der Ableiter, der Einbau und die Installation in die elektrische Anlage erfolgt. Beide Errichternormen gelten seit dem 1. Oktober 2016. Mit dem Neuerscheinen ...

