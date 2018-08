Frankfurt am Main / München (ots) - Die ARD-Degeto-Koproduktion "Werk ohne Autor" (ARD Degeto / BR) von Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck ("Das Leben der Anderen") geht als deutscher Vorschlag für die Nominierung als "Bester fremdsprachiger Film" bei den Academy Awards 2019 ins Rennen. Das wurde heute von German Films bekanntgegeben. Damit steigen die Chancen für Florian Henckel von Donnersmarck auf einen zweiten Oscar.



"'Werk ohne Autor' ist ein bildgewaltiges, beeindruckendes, generationenübergreifendes Epos, ein bedeutender Film über einen großen Künstler. Wir freuen uns sehr darüber, dass er nicht nur im Wettbewerb um den Goldenen Löwen in Venedig steht, sondern auch der deutsche Vorschlag für die Vorauswahl der Oscar-Nominierung ist. Eine große Ehre für alle Beteiligten vor und hinter der Kamera und eine Bestätigung für uns, diesen deutschen Kinofilm zu koproduzieren. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team!", so Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto.



Beruhend auf einer wahren Begebenheit, erzählt "Werk ohne Autor" vom dramatischen Leben des Künstlers Kurt (Tom Schilling) und seiner leidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth (Paula Beer) sowie dem folgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigen Schwiegervater Professor Seeband (Sebastian Koch). Dessen wahre Schuld an den verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben kommt letztlich in seiner Kunst und seinen Bildern ans Licht.



Florian Henckel von Donnersmarck führte nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Neben Tom Schilling, Sebastian Koch und Paula Beer spielen Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Cai Cohrs, Ina Weisse, Evgeny Sidikhin, Mark Zak, Ulrike C. Tscharre, Bastian Trost, Hans-Uwe Bauer, Hanno Koffler, David Schütter, Franz Pätzold, Hinnerk Schönemann, Jeanette Hain, Jörg Schüttauf, Johanna Gastdorf, Florian Bartholomäi, Jonas Dassler u.a. In Gastrollen sind Ben Becker und Lars Eidinger zu sehen.



"Werk ohne Autor" ist eine Produktion von Pergamon Film und Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit ARD Degeto, BR, Beta Cinema sowie in Zusammenarbeit mit Sky Deutschland, gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, FilmFernsehFonds Bayern, Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutsche Medienförderung, Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds, Tschechischer Staatlicher Kinematografie Fonds.



Für die Redaktion zeichnen Carolin Haasis (ARD Degeto), Carlos Gerstenhauer (BR) und Bettina Ricklefs (BR) verantwortlich. Als Produzenten fungierten Jan Mojto, Quirin Berg, Max Wiedemann und Christiane Henckel von Donnersmarck. Koproduzenten sind Christine Strobl (ARD Degeto) und Dirk Schürhoff (BETA Cinema).



"Werk ohne Autor" feiert seine Weltpremiere am 4. September 2018 im Wettbewerb der 75. Internationalen Filmfestspiele in Venedig und seine Nordamerika-Premiere auf dem 43. Toronto International Film Festival. Am 3. Oktober 2018 startet "Werk ohne Autor" in den deutschen Kinos.



