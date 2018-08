München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In ihrem ersten neuen Fall "Dumm gelaufen" ermitteln Günter (Wolfgang Winkler) und Edwin (Tilo Prückner), der nach seinem Herzinfarkt zwar auf dem Weg der Besserung ist, aber sich noch immer im Krankenhaus langweilen muss, gegen Fabian Riem (Daniel Drewes). Dieser hat versehentlich seine Ehefrau erschlagen, weil er sie für einen Einbrecher hielt. Edwins Instinkt aber sagt ihm, dass hier etwas nicht stimmt. Heimlich ermittelt er mit Unterstützung von Hui (Aaron Lee) und Dr. Schmidt (Helene Grass) vom Krankenbett aus. Dann wird eine zweite Leiche gefunden: der Einbrecher, der schon seit Wochen die Wohngegend von Fabian Riem unsicher gemacht hat. Was hat dessen Tod mit dem ersten Todesfall zu tun?



Sie sind wieder da, die beiden Kommissare Edwin (Tilo Prückner) und Günter (Wolfgang Winkler), die schon längst ihren wohlverdienten Ruhestand genießen könnten. Stattdessen erscheinen sie jeden Tag pünktlich zum Dienst. Irgendjemand muss den Job ja machen. Allein die ehrgeizige Dezernatsleiterin Vicky Adam (Katja Danowski), der gewitzte, mit allen modernen Ermittlungsmethoden und der Digitalisierung vertraute Kommissaranwärter Hui Ko (Aaron Le) halten neben den beiden dickköpfigen, besserwisserischen und beratungsresistenten Rentnercops die Stellung im Kampf gegen das Verbrechen in der Domstadt.



"Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzenten: Oliver Vogel, Peter Güde) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR), die Redaktion hat Nils Wohlfarth (WDR).



Fotos über www.ard-foto.de



Eine Pressemappe zur Serie finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Die erste, neue Folge "Dumm gelaufen" ist im Vorführraum des Ersten zu sehen. O-Töne stehen bei ARD TVAudio zur Verfügung.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089 / 5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.de



Amelie Apel, Barbarella Entertainment GmbH, Tel.: 030 / 577 00 97 55, E-Mail: amelie.apel@barbarella.de