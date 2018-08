Luzern - Unabhängige Vermögensberatung und strategische Finanzplanung gewinnen in der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Die neu formierte Strässle Schumacher AG will in diesem wachsenden Markt technisch und konzeptionell eine Führungsrolle übernehmen. Hinter Strässle Schumacher AG stehen die beiden bekannten Finanzökonomen Christof Strässle und Franz Schumacher, die ihre bisherigen Aktivitäten in die neue Firma einbringen.

Die Strässle Schumacher AG spezialisiert sich auf unabhängige Vermögensberatung und strategische Finanzplanung. Sie steht für eine individuelle, umfassende und prozessbasierte Beratung und Begleitung von vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Institutionen, Sozialversicherungsanstalten, kantonalen und gewerblichen Ausgleichskassen, Pensionskassen und Firmen. Im Fokus steht dabei immer die qualitativ hochwertige und nachhaltige Finanzanalyse und -bewirtschaftung.

Ideale Ergänzung

Mit dem Zusammenschluss als strategische Weichenstellung ergänzen die beiden Unternehmen Strässle ...

