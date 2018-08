Der Elektronikkonzern will durch die höhere Bildauflösung das Fernseherlebnis weiter verbessern. Schon bald sollen die ersten Modelle erhältlich sein.

TV-Geräte-Marktführer Samsung bringt seinen ersten Fernseher mit der extrem hohen 8K-Bildauflösung auf den Markt. Erste Modelle sollen ab Oktober in Deutschland in den Handel kommen, kündigte der südkoreanische Elektronikkonzern am Donnerstag auf der IFA in Berlin an. Ein integrierter Prozessor soll dabei mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auch schlechte Ausgangssignale etwa der TV-Sender optimieren.

Selbst Bilder in SD-Qualität ...

