Cancom ist keine Aktie für Aktionäre mit schwachen Nerven. Gewiss, wer lange dabei ist, kann sich über eine glänzende Performance freuen (10-Jahres-Performance von rund +1.950%). Doch auf Monats-Sicht hat die Aktie rund 18% verloren und es ging auch in Bezug auf das oberste Management bei Cancom zuletzt etwas turbulent zu. So wurde diese Woche bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende (und Unternehmensgründer!) Klaus Weinmann "auf eigenen Wunsch" seine Vorstandstätigkeit per 30. September 2018 beenden ... (Peter Niedermeyer)

