Tesla ist in den vergangenen Handelssitzungen erneut nach unten gekippt. Am Mittwoch ging es gleich um 1,3 % nach unten. Damit rücken die Kurse in die Nähe einer aus charttechnischer Sicht sehr wichtigen Zone. Aktuell dürften die Untergrenzen bei 260 Euro noch eine charttechnische Unterstützung bilden, meinen die Analysten. Dennoch ist die Aktie vergleichsweise schlechter aufgestellt. Denn ausgehend vom zwischenzeitlichen Top bei gut 321 Euro sind die Notierungen um etwa 60 Euro nach unten gefallen. ... (Frank Holbaum)

