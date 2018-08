Die Aktie von Evotec konnte am Mittwoch den Lauf nach oben nicht mehr fortsetzen. Der Wert schaffte es nicht, den Kurs vom Vortag zu halten. Vielmehr ging es um 0,5 % nach unten. Damit aber ist die Aktie dennoch nicht aus dem Tritt gekommen. Das Chartbild zeigt, dass die Notierungen kräftig klettern. Seit Juli ist die Aufwärtsfahrt ausgehend von einem Kurs in Höhe von 15 Euro deutlich in Gang gekommen. Es wurde ein Plus von mehr als 30 % erzielt, womit der Trend sich in keiner Weise geändert ... (Frank Holbaum)

