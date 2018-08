Wirecard ist am Mittwoch im Handel etwas schwächer geworden. Das macht nichts, meinen die Analysten der Charttechnik. Deren Ansicht nach ist der Titel in den vergangenen Wochen so stark gewachsen, dass Gewinnmitnahmen vergleichsweise normal seien. Am Mittwoch ging der Kurs um gut 2 Euro nach unten. Nun wird es spannend. Denn: Der charttechnische Aufwärtstrend bleibt bestens intakt. Die Kurse sind nur noch 10 Euro davon entfernt, 200 Euro als Obergrenze zu erreichen. Dabei würde ein neues Rekordhoch ... (Frank Holbaum)

