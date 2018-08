Die Aktie von Harmony Gold ist in den vergangenen Sitzungen deutlich stärker geworden. Der Wert hat gerade charttechnisch versierte Analysten in den zurückliegenden Tagen vergleichsweise begeistert, denn aus dem charttechnischen Abwärtstrend ist derzeit eine relativ ruhige Kursentwicklung geworden. Dabei konnte die Notierung die Obergrenze bei 1,40 Euro mehrfach verteidigen und ging auch am Mittwoch mit einem derart gestärkten Ergebnis aus dem Handel. Die Obergrenze wird vermutlich nicht so schnell ... (Moritz von Betzenstein)

