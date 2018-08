Nach der mehrtägigen Rally mit immer neuen Rekordhochs dürfte es an der Wall Street am Donnerstag zum Start etwas gemächlicher zugehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten auf leichte Verluste hin. Dennoch dürften der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite mit ihren jüngsten Rekordhochs auch ein sattes Plus auf Monatsbasis einfahren, es wäre das fünfte in Folge. Getrieben wird der Markt gegenwärtig von der Hoffnung, dass die globalen Handelskonflikte bereinigt werden können, wie im Fall USA/Mexiko bereits geschehen.

Teilnehmer sehen das heutige Minus im wesentlichen als Gegenbewegung nach der jüngst starken Phase. Bedenklich stimmt aber, dass die Börsen in Europa und Asien schon länger nicht mehr mit dem Tempo der Wall Street mithalten können. Ein Grund für die Schwäche an diesen Märkten am Donnerstag ist die Sorge rund um die Schwellenländer, die vor allem von der Türkei ausgeht.

Unter den Einzelwerten fallen Salesforce um 3,1 Prozent. Mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat der Anbieter von gewerblichen Cloud-Lösungen die Erwartungen des Marktes zwar übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Prognosen zurück.

Daneben könnte die Campbell-Aktie im Blick stehen. Der Lebensmittelkonzern will sein internationales Geschäft und die Sparte Tiefkühlkost veräußern. Das Unternehmen wird zudem am Donnerstag Geschäftszahlen ausweisen, ebenso wie Ciena, Dollar General und Abercrombie & Fitch, die noch vorbörslich berichten werden.

