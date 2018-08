Die EU-Kommission will mit der Auszeichnung des emeritierten Professors seinen Beitrag zur Theorie der Photovoltaik würdigen. Der Becquerel-Preis wird Peter Würfel auf der EU PVSEC in Brüssel überreicht.In der internationalen Solarbranche weithin anerkannt ist der Beitrag deutscher Wissenschaftler zur Weiterentwicklung der Photovoltaik-Technologie. Seit 1989 ehrt die EU-Kommission herausragende Forscher mit dem Becquerel-Preis. In diesem Jahr wird ihn der Karlsruher Physiker Peter Würfel erhalten, der für seine Beiträge zur Theorie der Photovoltaik gewürdigt wird. Die Auszeichnung wird ihm auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...