Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 67,70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Chancen und Risiken hielten sich die Waage, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen aus der Analystenkonferenz des TV-Konzerns im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen wertet er negativ für den Sektor./ajx/zb Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-08-30/13:03

ISIN: LU0061462528