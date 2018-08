Das möglicherweise breite Interesse am Metro-Anteil des Großaktionärs Ceconomy (Ceconomy St) hat am Donnerstagmittag den Metro-Kurs angetrieben. Er stieg um 2,73 Prozent auf 13,540 Euro. Der chinesische Investor Fosun International und noch andere mögliche Bieter seien an dem rund 9-prozentigen Metro-Anteil des Elektronikhändlers interessiert,...

Den vollständigen Artikel lesen ...