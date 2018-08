Endowment for Clean Oceans (ECO), die Stiftung für saubere Ozeane, freut sich, Pam Longobardi, Distinguished Professor an der Georgia State University, als Artist in Residence von ECO vorzustellen. Professorin Longobardis exzellente Kunstwerke und ihr frühes und visionäres Engagement, Kunst zur Aufklärung über Plastik in unseren Ozeanen zu nutzen, machten die Auswahl leicht. Ihre 200 Exponate, die auch in Asien und Europa ausgestellt sind, sprechen für ihre und unsere globale Sicht auf dieses ernste Problem.

"Sie ist eine Visionärin, die handelt und den Mut hat, schnell zu reagieren. Sie ist eine Meinungsbildnerin und wir sind sehr froh, sie an Bord zu haben", sagte Daniel Perrin, CEO von ECO. "Longobardi ist wie ECO immer aktiv. Longobardi handelt. Das gefällt uns."

"Es gibt zwei Hauptverantwortungsbereiche für den ECO Artist in Residence. Erstens wird ECO Longobardi damit beauftragen, ein Kunstwerk nach ihren Vorstellungen zu schaffen und bei ECO freuen wir uns jetzt schon auf das Ergebnis von Longobardis Arbeit schafft -, das auf ihrem bisherigen ausgezeichneten Werk aufbaut, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für dieses globale Problem zu fördern."

"Zweitens wird Professorin Longobardi einen Kunstwettbewerb beaufsichtigen und durchführen, bei dem es um den Auftrag zur Schaffung eines Kunstwerks für ECO geht und bei dem Longobardi die Anforderungen festlegt. Die Auftragsarbeit soll die Öffentlichkeit über die Gewinner-Lösung aufklären, die unser Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar für die beste Technologie oder den besten Plan, Makro- und Mikroplatikteile aus unseren Ozeanen zu entfernen, erhält", sagte Perrin.

Über Endowment for Clean Oceans

Endowment for Clean Oceans bringt derzeit die Mittel für zwei Wettbewerbe auf, von denen einer mit einem Preis von 1 Million US-Dollar dotiert ist und die beste Idee oder Technologie zum Entfernen von Makro- und Mikroplastikteilchen aus dem Ozean würdigt. Der zweite Wettbewerb ist mit 5 Millionen US-Dollar dotiert und hat das Ziel, einen völlig biologisch abbaubaren und ökonomisch machbaren Ersatz für die fünf gebräuchlichsten Kunststoffe zu finden. Für beide Wettbewerbe werden Dokumentarfilme gedreht, damit Zuschauer eine Vorstellung von den Ideen und der präsentierten Technologie gewinnen und sehen können, wie die Jury die Gewinner ausgewählt hat.

