Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Wirtschaft boomt ähnlich wie die tschechische, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Arbeitslosenquote sei nach Tschechien und Deutschland die niedrigste in der EU, die Gehälter seien im 1. Halbjahr sogar um 11% im Jahresvergleich gestiegen und die Inflationsrate liege über 3%. Trotzdem betreibe die Notenbank weiterhin eine sehr expansive Geldpolitik mit einem negativen Einlagen-Zinssatz. Deswegen bleibe der Ungarische Forint schwach - seit gestern handele EUR/HUF über 325,00. Auch beim Forint sehen wir aufgrund der guten Konjunktur und der positiven Handelsbilanz langfristig Potenzial nach oben; bis Ende 2018 dürfte aber der Kurs noch stabil bleiben, so die Oberbank. (30.08.2018/alc/a/a) ...

