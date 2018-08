Bindlach (ots) -



- Saisonauftakt Herbst ab 30.08. - Highlight-Steppjacken zum Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro - In acht Farben in allen NKD Filialen und auf NKD.com



Zum Auftakt der Herbstsaison präsentiert das deutsche Textilunternehmen NKD vielseitige Steppjacken in acht modischen Farben zum Sensations-Preis. Unter dem Motto "Jacken zum Verlieben" werden moderne Frauen mit hohem Preisbewusstsein angesprochen.



Traumjacken zu Top-Preisen: Das Highlight-Produkt wird ab dem 30. August in allen NKD Filialen und online auf NKD.com zu einem Aktions-Preis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro erhältlich sein. Das angesagte Stepp-Design begeistert mit Glanz-Optik und einem leichten, angenehmen Tragegefühl. Die Farbpalette reicht von Ziegelrot über Pastellrosa bis zu Petrolgrün. Passende Artikel wie Hosen, Pullover und Accessoires (u. a. Mützen und Schals) vollenden den Look. Die breite Auswahl erweckt Vorfreude auf den Herbst: Ob beim Shopping in der City oder beim Herbstspaziergang - die Steppjacke passt zu jedem Anlass und zu jedem Typ.



Neben dem Klassiker-Modell als Auftakt wird es weitere Angebote im Jacken-Segment geben, wie attraktive Wendejacken in drei Dessins, eine Young Fashion Linie mit Volant-Akzenten und Strickjacken mit Wohlfühlfaktor.



Das Unternehmen NKD



Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.



