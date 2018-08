Lidköping, Schweden und Corvallis, Oregon (ots/PRNewswire) -



Die Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNe wsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=New-Hires), ein führender Anbieter von robusten Mobilcomputern, gab heute die Ernennung von drei neuen Managern bekannt, die Handhelds fortlaufendes globales Wachstum unterstützen und die Vertriebs- und Produktentwicklungsteams verstärken werden.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/736199/Handheld_Logo.jpg )



- Jeff Rogers ist der neue Eastern Regional Sales Manager (Vertriebsmanager) für Handheld US. Jeff verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in Vertriebsführerschaft und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei strategischen Verkäufen. Er hat ein fundiertes Verständnis in Bezug auf die Bedürfnisse von Wiederverkäufern und Endverbrauchern beim Einsatz von robusten Mobilcomputern aufgrund seiner Erfahrung bei Panasonic Solutions, Data Source Mobility und Getac USA. - John O'Connor ist der neue Strategic Account Manager für Handheld US und ist verantwortlich für die Pflege von strategischen Partnerschaften mit großen Unternehmenskunden. John ist Spezialist für Kundenbeziehungen mit über 20-jähriger Erfahrung und hilft Kunden dabei, kreative und individuelle Produktlösungen in seiner Arbeit mit Unternehmen wie Oki Data America und Custom America zu finden. - Erik Gradine ist der neue Technical Program Manager für die Handheld Group und arbeitet mit unserem schwedischen Team und den internationalen Produktionsstandorten zusammen, um die nächste Generation von Handheld-Produkten zu entwickeln. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Software und GNSS-Lösungen aus seinen 18 Jahren als Softwareentwickler und Programm-Manager bei Trimble.



Durch diese zusätzlichen hochqualifizierten Manager demonstriert Handheld sein Engagement für die Unterstützung von neuen und bestehenden Kunden durch ein hochwertiges Produktangebot und einen ausgezeichneten Kundendienst. Handheld ist weiterhin führend in der ultra-robusten Computing-Branche durch die Entwicklung von innovativen, erschwinglichen Mobilitätslösungen für Teams, die im Außendienst unter den härtesten Umgebungsbedingungen der Welt arbeiten.



"Diese Ernennungen repräsentieren die größten Talente weltweit," sagt Jerker Hellström, CEO, Handheld Group. "Handheld wächst und wir sind weiterhin beeindruckt und fühlen uns demütig in Anbetracht der unglaublichen Kandidaten, die sich um neue Positionen bewerben. Wir sind begeistert, Jeff, John und Erik bei Handheld willkommen zu heißen - und wir sind stolz darauf, dass das Team, das wir aufgebaut haben, äußerst fähiges und hochqualifiziertes Personal anzieht."



Laden Sie Pressefotos von Jeff Rogers, John O'Connor and Erik Gradine hier (https://www.handheldgroup.com/pressroom/new-sales-and-p roduct-development) herunter.



ÜBER HANDHELD



Die Handheld Group ist ein Hersteller von robusten Mobilcomputern, Tablets und Handheld-Geräten. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in Branchen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group verfügt über Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.handheldgroup.com.



Pressekontakt: MEDIEN Sofia Löfblad , Marketing Director, Handheld Group, Schweden: +46-510-54-71-70 Amy Urban, Marketing Director, Handheld-US, USA: +1-541-752-0319