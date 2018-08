Hier geht's zum Video

Schneller und stärker als von vielen erwartet hat sich der Euro zum Dollar in den letzten Tagen erholt. Trotz Italien? Trotz Türkei? Risiken ausgeblendet? Fragen an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Ja, die Türkei sei derzeit weitgehend ausgeblendet, obwohl die Krise weiter bestehe und die Lira weiter verliere, sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank zu Antje Erhard. Vielmehr habe die FED mit ihren entspannten Kommentaren zu Inflation und Us-Wirtschaft die Lage am Devisenmarkt beruhigt. Spannend sei aber, ob Italien einen EU-konformen Haushalt vorlege oder auf Konfrontations- bzw. Erpressungskurs gehe...