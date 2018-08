Schwalbach (ots) -



Ab Freitag, dem 31. August 2018, heißt Samsung Electronics unter dem Motto "Do what you can't" Besucher auf der IFA in Berlin herzlich willkommen. Bereits gestern hat Miss IFA die Ausstellungsfläche von Samsung im CityCube Berlin besucht und einen ersten Blick auf die neuen Produkthighlights geworfen. Auch in diesem Jahr präsentiert Samsung auf mehr als 6.000 Quadratmetern eindrucksvoll vielfältige Innovationen aus den Bereichen IT & Mobile Communication, TV/Audio/Video, Display Solutions, Samsung Storage und Home Appliances, die den Alltag der Menschen erleichtern.



Vor Ort erwartet die IFA-Gäste mit dem Samsung QLED 8K TV ein absolutes Highlight und der nächste große Schritt im Bereich der Bildqualität. In der Küche ermöglicht der neue Dual Cook Flex Backofen volle Flexibilität und lässt sich dank SmartThings App komfortabel steuern. Samsung zeigt auf der IFA über alle Produktbereiche hinweg Innovationen, die das Leben der Konsumenten bereichern und die Grenzen des Machbaren neu definieren.



Aktuelle Informationen und weiteres Bildmaterial finden Sie im deutschen Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/de/tag/ifa



