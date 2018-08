Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta032/30.08.2018/13:00) - Der Vorstand der Kremlin AG hat soeben beschlossen, sämtliche Anteile an einer Immobilien GmbH mit entsprechendem Gewinn zu veräußern.



Der Verkaufspreis beträgt 20.250 Euro, die Anschaffungskosten haben 11.250,00 Euro betragen.



In der Bilanz zum 31.12.2017 wurde die Beteiligung noch mit einem Erinnerungswert von einem Euro ausgewiesen.



Durch die Veräußerung konnten somit erhebliche stille Reserven gehoben werden.



