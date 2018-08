Normalerweise beklagen Investoren, dass eine Aktie in den Fängen der Bären festsitzt oder die Bullen so dominant sind, dass man einfach nicht mehr hineinkommt. Dass die kurzfristigen Trader an sich ein Problem darstellen, hört man hingegen selten. Aber genau das ist das Problem für marktenge Aktien, die dennoch von den Akteuren intensiv verfolgt und gehandelt werden. Für Aktien wie MediGene (ISIN DE000A1X3W00).

"Markteng" bedeutet, dass die Umsätze im Vergleich zu anderen Aktien des Index, hier des TecDAX, relativ niedrig sind. Das führt dazu, dass größere Orders, ob nun auf der Kauf- oder Verkaufsseite, die im Markt liegenden Limits einfach überrollen. Das führt zu weitreichenden Kursbewegungen in kurzer Zeit. Will jemand bei MediGene beispielsweise 500.000 Stück einsammeln, werden dadurch so ziemlich alle im Markt liegenden Verkaufslimits einfach weggekauft, die Aktie steigt schnell und weit, weil die Gegenseite, die Verkäufer, nicht vergleichbar präsent sind. Doch solche starken Bewegungen, wie wir sie zuletzt ...

